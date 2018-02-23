Manisa'da Mehmetçik için üzüm ve leblebi seferberliği

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için bölgeye 5 ton üzüm ve 5 ton leblebi gönderme kararı aldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası\'nda (TSO) bir araya gelen meslek odaları, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verme kararı aldı. İstişare toplantısında, Salihli\'den 5 ton kuru üzüm ve 5 ton leblebinin 100\'er gramlık paketler halinde hazırlatılıp, Mehmetçik\'e ulaştırılması kararlaştırıldı. Toplantıda, harekata katılan askerlere destek bildirisi de okundu. Toplantıya katılan temsilciler, henüz açıklama yapılmadan dahi bağış yapmak için kendilerine ulaşanlar olduğunu belirterek, bağışların şekli ve yönteminin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. TSO\'daki toplantıda, bağış toplama, paketleme ve yerine ulaştırma konusunda koordinasyonu sağlamak üzere komisyon kurulması kararı alındı. Komisyona; AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ve Bakkallar Odası temsilcisi Hasan Ali Söğüt seçildi. Kuru üzüm, leblebi ve nakdi bağışlar için son tarih 9 Mart olarak belirlendi.



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