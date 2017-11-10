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Manisa'da lise öğretmeni intihar etti

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, İngilizce öğretmeni Ufuk Kapucu (40), anne ve babasıyla kaldığı evde kendisini iple asarak, yaşamına son verdi

10 Kasım 2017 16:15

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula ilçesinde, İngilizce öğretmeni Ufuk Kapucu (40), anne ve babasıyla kaldığı evde kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.
Kula Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Anadolu Lisesi\'nin İngilizce öğretmeni Ufuk Kapucu, dün akşam saatlerinde, Seyit Ali Mahallesi\'nde bulunan ailesiyle yaşadığı evdeki odasına çekildi. Kapucu\'nun anne ve babası, uzun süre odadan çıkmayan oğullarını uyuduğunu düşünerek, rahatsız etmedi. Sabah odasından çıkmaması üzerine oğullarını merak eden anne ve baba, önce Kapucu\'ya seslendi, cevap alamayınca odaya girmek istedi. Kapının içeriden kilitli olması üzerine şüphelenen Kapucu çifti, eve çilingir çağırdı. Odaya çilingir yardımıyla giren çift, oğullarını bir ucunu kalorifer peteğine diğer ucunu ise kement haline getirip, boynuna geçirdiği iple odanın penceresinden havalandırma boşluğuna atlayan oğullarının cansız bedenini gördü. Çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Kapucu\'nun cesedi, Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kapucu\'nun intihar nedenini araştıran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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