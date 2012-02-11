Manisa'da KCK operasyonu: 13 gözaltı

T24- KCK soruşturması kapsamında Manisa ile Salihli İlçesi’ndeki yaklaşık 20 eve, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı.

DHA muhabiri Mehmed Hakkı Özbayır'ın haberine göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa ile Salihli İlçesi’ndeki yaklaşık 20 eve, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. KCK operasyonunda, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Manisa Merkez İlçe eski Başkanı Murat Biçici, Servet Gündoğdu, Fındi Özdemir, Mehmet Salih Tarhan, Muhammet Peksoy, Songül Oruç, Kadir Gündoğdu, Murat Aykal ile Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri M.K. ve C.A.’nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.