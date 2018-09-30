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Manisa'da kaza: 4 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin, önündeki başka bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

30 Eylül 2018 13:36

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, otomobilin, önündeki başka bir otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir\'den Uşak yönüne giden Alper Tunga Gül\'ün kullandığı 06 PTM 59 plakalı TIR, kavşağa yaklaştığında kırmızı ışık yandığı için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Okumuş yönetimindeki 45 K 0720 plakalı otomobil, iddiaya göre TIR\'ın yavaşladığını son anda fark edip, panikle direksiyonu kırmak istedi. Bu sırada Mehmet Oğuz (55) yönetimindeki 35 YAN 83 plakalı otomobil, Okumuş\'un otomobiline çarpıp, savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Oğuz, yanındaki Ayşe Oğuz (19), Ahmet Buğra Oğuz (9) ve Aynur Oğuz (45) yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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