Manisa'da kaybolan ikinci kız da bulundu

Manisa Merkez Efendi İlköğretim Okulu öğrencileri olan M.C. ve Seda Çöprükaya, 6 gün önce ortadan kaybolmuştu. M.C. dün bir erkek arkadaşıyla Uşak'ta otostop yaparak Ankara'ya gitmek isterken bulunarak ailesine teslim edilmişti. 13 yaşındaki Seda Çöprükaya'nın da Bayraklı'da olduğunu belirleyen polis ekipleri akşam saatlerinde kayıp kıza ulaşarak, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.

Çöprükaya'nın Manisa'da bulunan ailesi ve Manisa polisi Çocuk Şube'ye çağırıldı.

Şube önüne gelen Çöpürkaya'nın yakınları, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Bir gazetecinin telsizinin kırıldığı ve gazetecilerin yumruklandığı olaya polisin hiçbir müdahalede bulunmadığı gözlendi.



