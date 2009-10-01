T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Manisa'da kaybolan ikinci kız da bulundu

01 Ekim 2009 12:36

Manisa'da kaybolan ikinci kız da bulundu

MANİSA'da, bir süredir kaybolan iki kızdan, Uşakta bulunan 12 yaşındaki M.C.'den sonra 13 yaşındaki Seda Çöprükaya da İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bulundu.

Manisa Merkez Efendi İlköğretim Okulu öğrencileri olan M.C. ve Seda Çöprükaya, 6 gün önce ortadan kaybolmuştu. M.C. dün bir erkek arkadaşıyla Uşak'ta otostop yaparak Ankara'ya gitmek isterken bulunarak ailesine teslim edilmişti. 13 yaşındaki Seda Çöprükaya'nın da Bayraklı'da olduğunu belirleyen polis ekipleri akşam saatlerinde kayıp kıza ulaşarak, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.
Çöprükaya'nın Manisa'da bulunan ailesi ve Manisa polisi Çocuk Şube'ye çağırıldı.

Şube önüne gelen Çöpürkaya'nın yakınları, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Bir gazetecinin telsizinin kırıldığı ve gazetecilerin yumruklandığı olaya polisin hiçbir müdahalede bulunmadığı gözlendi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24