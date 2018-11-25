Manisa'da kadına karşı şiddet protesto edildi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- CHP, HDP ve Eğitim-Sen ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu biraraya geldi ve Manisa\'da, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde, \'Şehir Şehir 25 Kasım\'a yürüyoruz\' adı altında yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasıyla kadına karşı baskı ve şiddet protesto edildi.

Sultanönü Mevkisi\'nde toplanan 70 kadın ellerindeki döviz ve pankartlarla polis noktasındaki aramalarının ardından yürüyüş alanına geçti. Eski Perşembe Pazarı Caddesi güzergahını takip eden kadınlar yol boyunca \"Kadına kalkan eller kırılsın\", \"Öldüren sevgi istemiyoruz\", \"Erkek vuruyor, devlet koruyor\" ve \"Erkek değil gerçek adalet\" sloganları atıp, müzik eşliğinde alkışlı protesto ile Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi. Kalabalık, burada saygı duruşunda bulunup, halay çekti.

Etkinliğe katılan partililer ve sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Ayşe Bayraktar yaptı. Bayraktar, şöyle dedi:

\'AİLEYE KÖLE OLMAYACAĞIZ\'

\"Tüm dünyada devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve dozajını arttırmıştır. Böylesi bir gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok edilmesine, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı bir kez daha alanlardayız. Diğer yandan mecliste boşanma komisyonu aracılığıyla hazırlatılan yüzlerce sayfalık raporla, kadının aile içinde uğradığı şiddeti meşrulaştırmaya çabalıyorlar. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyenler, en son olarak nafaka hakkının peşine düştü. \'Kadın, erkeğe, aileye daha fazla bağımlı olsun\' hesaplarını yapanlara bugün buradan cevap veriyoruz. Haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkacağız. Aileye köle olmayacağız.\"

Polisin, yoğun güvenlik önlemi aldığı açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.



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