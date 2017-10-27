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Manisa'da kaçak içki ve sigaraya 1 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir evde arama yapan polis, gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı

27 Ekim 2017 20:24

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi\'ndeki bir evde arama yapan polis, gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşık bir aydır takip ettiği Güzelyurt Mahallesi\'ndeki bir eve gümrük kaçağı sigara ve içki operasyonu düzenlendi. Bugün öğle saatlerinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler, piyasaya kaçak sigara ve içki sattığı iddia edilen F.H.\'yi gözaltına aldı. F.H. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. KOM ekipleri tarafından evde yapılan aramada 210 şişe değişik markalarda kaçak içki ile 60 paket sigara ele geçirildi.

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