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Yaşam

Manisa'da işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi; 1 ölü

Kazada 4'ü ağır 14 işçi de yaralandı

21 Kasım 2016 12:51

Manisa'nın Salihli ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kadın işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi yaralandı.

Salihli Organize Sanayi'de bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Kamuran Çelik (46) yönetimindeki minibüs, Gökeyüp Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, Ayşe Akyol (58) hayatını kaybetti, 14 işçi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. 

Sürücü Çelik ile diğer yaralılar Selma Erkul, Gönül Aydın ve Elif Demirkul’un durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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