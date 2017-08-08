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Yaşam

Manisa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde inşaattan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

08 Ağustos 2017 00:08

Manisa’nın Salihli ilçesinde inşaattan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CNN Türk'ün haberine göre; olay, Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan 40 yaşındaki Murat Dayanmaz, çalıştığı inşaatın 3.katından yeterli güvenlik önleminin olmaması nedeniyle dengesini kaybedip, aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Dayanmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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