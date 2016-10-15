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Çevre

Manisa'da iki dakika arayla iki deprem

12 Eylül 2016'da 4.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bugüne kadar yaklaşık 1000 asrtçı deprem meydana geldi

15 Ekim 2016 11:02

Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde 2 dakika arayla 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde saat 05.49’da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremden iki dakika sonra yine aynı noktada 4,2 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. Depremlerin sırasıyla yerin 6,92 ve 5,25 kilometre derinliklerinde oluştuğu belirlendi.

12 Eylül 2016 Pazartesi günü 4.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bugüne kadar yaklaşık 1000 deprem meydana gelirken 4 ve üzerinde 7, 3 ile 4 arasındaki şiddetinde 29 deprem meydana geldi.

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