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Yaşam

Manisa'da iki dağcı kayboldu

Manisa'da, sabah saatlerinde Spil Dağına çıkan iki dağcı, akşam etkili olan sis ve yağmur nedeniyle kayboldu.

06 Mart 2011 02:00

T24 - Manisa'da, sabah saatlerinde Spil Dağına çıkan iki dağcı, akşam etkili olan sis ve yağmur nedeniyle kayboldu. 

Saat 19.30 civarında Jandarmayı arayan iki dağcı, sis ve yağmur nedeniyle Spil dağında yollarını kaybettiklerini belirterek yardım istedi. Jandarma ekipleri, Acil Konumlama Sistemi sayesinde dağcıların bulunduğu yerin koordinatlarını tespit etti.  Koordinatlar doğrultusunda Manisa İl Acil Afet Durum Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeyi iyi bilen kişiler ve Jandarma ekibi eşliğinde arama çalışması başlattı.  Bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü, çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi.



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