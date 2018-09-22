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Manisa'da hastanede yangın tatbikatı

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki devlet hastanesinde, yangın tatbikatı düzenlendi

22 Eylül 2018 20:42

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki devlet hastanesinde, yangın tatbikatı düzenlendi.
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Salihli Devlet Hastanesi Sivil Savunma ekibi, tatbikat yaptı. Senaryo gereği Kardiyoloji Servisi\'nde, elektrik prizi kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede Koroner Yoğun Bakım ve Göğüs Servisi\'ne sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi hastanenin kurtarma ekibi, UMKE ve Salihli Belediyesi itfaiye ekibi yaptı. Tahliye edilen yaralılarla da ilgilenildi. Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, \"Her an her şey olacakmış gibi ekibimizle birlikte bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tatbikatlarda eksiklerimizi görüp onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız olsun tatbikata katılan öğrenciler olsun herkes canla başla görevlerini başarıyla yaptı. Onların bu ciddiyetlerini ve başarılarını kutluyor ve teşekkür ediyorum\" dedi.

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