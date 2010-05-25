Manisa'da hastanede oksijen tüpü patladı

T24 - Manisa'da, Özel 8 Eylül Hastanesinin bodrum katında oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, henüz belirlemeyen nedenle bir oksijen tüpünün patlaması nedeniyle hastanenin Teknik Müdürü Nurettin Ata (44) yaralandı. İtfaiye ekipleri küçük çaplı yangını söndürdü. Bu arada hastane personelinden 5 kişi de dumandan etkilendi.



Binada oluşan panik nedeniyle refakatçiler, hastalarını kucaklarına alarak hastane bahçesine taşıdı. 112 ekipleri, dışarıya çıkarılan hastaları Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.



Patlamanın ardından olay yerine gelen İl Sağlık Müdürü Ziya Tay, hastanede incelemede bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.



Tay, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın hastane teknik müdürü Nurettin Ata'nın hastanenin bodrum katındaki oksijen merkezi sisteminde tüp değişimi yapmak için bodrum katına indiği sırada gaz kaçağından dolayı meydana geldiği bilgisini aldığını söyledi.



Ata'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu, daha iyi müdahale edilebilmesi için Manisa Devlet Hastanesinden, yanık ünitesi bulunan İzmir Bozyaka Atatürk Eğitim Hastanesine sevk edildiğini bildiren Tay, ''Olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla patlamadan sonra oluşan dumandan etkilenen hemşireler Hayal Duman ve Ahu Kurşun ile hastane personeli Fikri Gürel ve hastalar Mustafa Özcan (54) ile Hediye Çiftçi (51), Manisa Devlet ile Merkez Efendi Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Hastaların ve hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi'' dedi.





