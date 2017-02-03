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Manisa'da hamile kadına tekme atan saldırgan tutuksuz yargılanacak

Sanık Davut K.'nın 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan tutukluluk halinin devam etmesinde karar verildi

03 Şubat 2017 22:32

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli’ye yönelik saldırıyla ilgili araştırmasını tamamlayan savcı, iddianamesini hazırladı. Saldırgan Davut K.'nın bu suçtan tutuksuz yargılanmasına, hakkında açılan ve bu davayla birleştirilen 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismar suçu nedeniyle ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

Turgutlu 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, sanık D.K.'nin Ebru Tireli'ye karşı basit yaralama suçundan, delilleri karartma şüphesi bulunmadığı için serbest bırakılmasına karar verdi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre hakim D.K.'nin bu davayla birleştirilen N.Ç. isimli başka bir kadını taciz etmek ve bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçlarından ise delilleri karartma şüphesi bulunması ve suçun niteliği bakımından tutukluğunun devamına hükmetti.

 

Park'ta saldırı

 

Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde 7 Aralık'ta yaşanan olayda, 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, Osman Gazi Parkı'nda spor yaparken bir kişinin saldırısına uğramıştı. "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağıran saldırgan, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurmuş, dengesini yitirip düşen Tireli'ye yerdeyken tekme atmıştı. Ebru Tireli'nin bağırıp yardım çağırması ve hamile olduğunu söylemesinin ardından saldırgan kaçmıştı.

Polis ilk önce saldırıyla ilgili başka bir kişiyi gözaltına almış, bu sırada polise başvuran N.Ç isimli kadının, kendisinin de geçen ay parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlatarak saldırganın eşkalini vermesi üzerine D.K. bu bilgilerin ışığında gözaltına alınmıştı.

D.K. hakkında Ebru Tireli'ye saldırı ve hakaretten 4 yıl, N.Ç.'ye cinsel saldırı ve hakaretten ise 14.5 yıl hapis talebiyle dava açılmıştı. Sanık hakkında, daha önce aynı mahkemede 14 yaşındaki Y.Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle başka bir dava daha bulunuyordu. Bu dava da diğer davalarla birleştirilmişti. D.K. hakkında toplam 26.5 yıl hapis cezası talep ediliyor. 

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