Manisa'da fırtına ve sağanak

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da sabah etkili olmaya başlayan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, sağanak ardından caddeler suyla doldu.

Manisa\'da geceden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve şiddetli yağmur, Manisalılara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, sağanakla birlikte caddeler de adeta göle döndü. Şiddetli yağışla birlikte zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bazı sokakların şiddetli yağışla birlikte suya gömülmesi, sosyal medyada mizahi paylaşımları beraberinde getirdi. İş yerinin önündeki su birikintisinde elinde oltayla fotoğraf çekilen bir esnaf, göle dönen caddede balık tutmaya çalıştığını yazdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri (MASKİ) ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, su baskınlarına müdahale etti. Tıkanan rögarlar açıldı, 20\'ye yakın ev ve iş yerini su basarken, şehir merkezindeki yaklaşık 10 ilk ve ortaokul ile lisede su baskını yaşandı. Kentte Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, fırtına dolayısıyla zarar gören bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılırken; vatandaşlara mecbur olmadıkları takdirde dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışın zaman zaman yoğunlaşacağına dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, vatandaşları uyardı. Başkan Çerçi, \"Türkiye\'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ilimizde de etkisini gösterdi. Yunusemre Belediyesi olarak fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlara müdahale ediyoruz. Olumsuz hava koşullarında sorun yaşayan vatandaşlarımız, 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirler. Ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları, araç kullanan sürücülerimizi de yağmur dolayısıyla kayganlaşan yollarda dikkatli kullanmaları konusunda uyarıyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI