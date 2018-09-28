Manisa'da fırtına önlemi

MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi, pazar günü Türkiye\'nin batı kıyısını etkileme ihtimali bulunan fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Türkiye\'ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi\'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı, yağışların ise metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği yönündeki açıklaması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi de tüm ekipleriyle teyakkuza geçti. Hızı ve yeri konusundaki belirsizliklerin devam ettiği fırtınanın oluşumu ve gelişimini yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), İtfaiye, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kent Estetiği birimlerinin, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeliyle 24 saat görev başında olacağı vurgulandı. Çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, tel kopmaları gibi olaylar için merdivenli araçlar, ayırıcı-kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanlarla ekiplerin göreve hazır bekleyeceği kaydedildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzlukları 110 İtfaiye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi \'444 99 45\' ve MASKİ 185 no\'lu telefonlardan bildirebileceği ifade edildi.



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