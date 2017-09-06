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Manisa'da FETÖ'den 21 tutuklama

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - MANİSA'Da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan, aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 26 şüpheliden 21'i tutuklandı

06 Eylül 2017 13:52

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - MANİSA\'Da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan, aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 26 şüpheliden 21\'i tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatlarıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan 26 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21\'i tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 5\'ini ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuklananların örgütün gizli haberleşme ağı  ByLock\'u kullandığı belirtildi.
 

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