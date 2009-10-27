Manisa'da domuz gribi şüphesi

Manisa'nın Salihli İlçesi Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle tedavi gören 28 yaşındaki Yusuf D., fenalaşınca Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



İstanbul'dan, memleketi Salihli İlçesi'ne gelen üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Yusuf D., rahatsızlanınca Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşam saatlerinde durumu ciddileşen genç Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil servis çalışanlarına maske dağıtılırken, hastaneye getirilen acil vakalar ise Merkez Efendi Hastanesi'de yönlendirildi.



Manisa İl Sağlık Müdürü Ziya Tay, Yusuf D.'nin İstanbul'da H1N1 virüsü taşıdığı tespit edilen bir kişiyle temasının olduğunu ve aynı virüsü taşıyor olma ihtimalinin yüksek olabileceğini belirtip, “Salihli Devlet Hastanesi’ndeki imkanların sınırlı olması sebebiyle hasta Manisa’ya sevk edildi. Bir süre özel odada gözetim altında tutularak tedavisi yapılacak. Şu an itibariyle görülen belirtiler H1N1 virüsünün neden olduğu belirtilerle aynı. Hasta, solunum sıkıntısı çekiyor. Kesin bir sonuç alabilmek için hastadan numune alındı. İki gün sonra sonuçları elimize ulaşacak. Ancak pozitif çıkması muhtemel. Bu nedenle gereken tüm müdahale şu an itibariyle yapılmaktadır. Salihli’de 3 kişi daha domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alındı. ancak, testleri negatif çıktı” dedi.