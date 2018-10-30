Manisa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu 

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Manisa\'da sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile devam etti. Şehzadeler ilçesi Sultan Cami önünde saat 20.30\'da başlayıp Cumhuriyet Meydanı\'nda son bulan fener alayı yürüyüşüne Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1\'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve vatandaşlar katıldı. Fener alayında yakılan meşaleler şehir merkezini aydınlatırken, yürüyüşün sonunda Cumhuriyet Meydanı\'na ulaşan kalabalık burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı\'nın Türk Halk Müziği konserini dinledikten sonra dağıldı.

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