Manisa'da çöp tesisini işleten firmaya 58 bin lira 'kirlilik' cezası (2)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi\'ndeki kirlilik olayıyla ilgili açıklama yaptı. Cezanın Büyükşehir Belediyesi\'ne kesildiğine yönelik algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyip, tesisi özel firmanın işlettiğini ifade eden Yıldırım, \"İdari yaptırım uygulamasına yönelik kararının muhatabı Büyükşehir Belediyemiz değil tesisi hali hazırda işletmekte olan Manisa Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş.\'dir. Ancak ihale kapsamında işletilen tesisin sağlıklı bir şekilde işletimini teminen idaremiz denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştirmekte, gördüğümüz aksaklık ve aykırılıklardan ötürü zaman zaman firmaya idaremizce de idari yaptırımlar uygulanmaktadır\" dedi. Arıtma tesisinden çıkan sudan değil, aşırı yağışlardan dolayı arıtma havuzlarından taşan sudan alınan numuneden bu sonucun çıktığını kaydeden Yıldırım, \"Bakanlıktan önce Büyükşehir Belediyemizce de işletmeciye iki ayrı cezai yaptırım uygulandı. Son resmi yazımızda, arıtma tesisi ile ilgili olarak 15 gün içerisinde herhangi bir revizyon programının tarafımıza sunulmaması halinde sözleşmeyi fesih yoluna gidebileceğimizi dahi ilgili firmaya bildirdik. Şu anda işletmeci tarafından ilgili arıtma tesisinin revizyonuna başlandı\" diye konuştu.

Manisa\'nın geçmiş dönemde 1 milyon 400 bin metrekarelik 74 adet vahşi depolama alanına sahip olduğunu, her gün yangınlar ve kötü kokularla gündeme geldiğini belirten Yıldırım, \"Şu an gelinen noktada yağmurların fazla yağması nedeniyle arıtma tesisinden değil, aşırı yağışlardan dolayı arıtma havuzlarından dışarıya taşan sudan alınan numuneden çıkan bir sonuçtur bu. Ancak 30 büyükşehir arasında çıkış parametreleri en iyi olan tesislerden biriyiz. İşletmeci konuyla ilgili arıtma tesisinin revizyonuna başladı. Biz de bunun takipçisiyiz\" dedi.

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