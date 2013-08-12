Manisa’da çöp depolama alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kentin üzerini kara duman kapladı.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki Katı Atık Depolama Alanı’nda bu sabah metan gazının sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alanda yangın çıktı.

Art arda meydana gelen patlamalar ve etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangına Manisa İtfaiye Müdürlüğü'nden 15 araç ve 50 kişilik ekip, Orman İşletme Müdürlüğü'nden de iki arazöz ve 10 kişilik ekip müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangının ormana sıçramaması için önlemler aldı.

Manisa Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Gül, Belediye Başkanı’nın konuyla ilgilendiğini belirterek, “Eğer geçmişte çöp sorunu çözüme kavuşsaydı şimdi bunlar yaşanmazdı" diye konuştu.

Yangının bir hafta boyunca devam edebileceğini dile getiren Gül, "Eğer rüzgar ters esmezse yangın birkaç gün daha devam eder. Bir hafta boyunca da için için yanar. Şu anda ormana sıçrama tehlikesi yok. Ama duman şehir merkezine gidiyor. Birkaç gün kirli bir hava yaşayabiliriz" dedi.

Bölgede korku yaratan yangından çıkan kara duman, kenti kapladı.