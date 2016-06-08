Manisa'da çocuklara korku filmi izlettirerek din dersi verdiler!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıza Çevik Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencilerine, din dersinde, 18 yaş ve üstü izleyicilere yönelik 'Dabbe 6' filminin izlettirildiği iddia edildi.

Ali Rıza Çevik Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencilerine ismi öğrenilemeyen ve ücretli öğretmenlik yapan kadın eğitimcinin, din dersinde, 'Dabbe 6' isimli filmi izlettirdiği öne sürüldü.

"Korku filmi izlettirilir mi?"



posta.com.tr'nin haberine göre; çocuklarına korku filmi izlettirilmesine tepki veren velilerden Meral Aliyan, "Din dersinde 18 yaş ve üstündekilerin izleyebileceği 'Dabbe 6' filmini seyrettirmiş. Çocuk geldi, akşam söyledi. 'Biz korktuk' dedi. Korkan 5-6 kişinin dışarı çıktığını anlattı. İnanmadım. Abartı olduğunu düşündüm. Ama diğer velilere de sordum.



Diğer veliler de aynı şeyi söyledi. Olmaz böyle bir şey. 'Artı 18' bir film, ayrıca çok da korkutucu. Diğer veliler de 'tamam biz idareye şikayetimizi bildireceğiz' dedi. Başka bir şey seyrettirsin. 'Çağrı'yı, 'Yunus Emre'yi seyrettirsin. Dabbe gibi korku filmleri seyrettirilir mi?" dedi.

"Çocuğum korkudan tuvalete gidemiyor"

12 yaşındaki çocuğunun filmden etkilendiğini söyleyen Meral Aliyan, şöyle dedi: "Büyücülükle ilgili çok saçma sapan bir şey izlettiriliyor. Ben çocuğuma asla böyle filmler izletmiyorum. 50 yaşındayım, ben kendim böyle filmler izlemiyorum. Böyle şeyler izlenir mi? Geçen yıl da öğretmeni Azrail'i anlatmış. Azrail'in güzel bir melek olduğunu anlatmak için 4 ay savaş verdim.

Çocuğum bu sefer de tuvalete gitmiyor. Müdüre telefon ettim. Sınıf annesi de idareye bildirdi. Başka bir sınıfa da başka bir film seyrettirmiş büyücülükle ilgili. Ne amacı olduğunu biz de anlayamadık."

"İddialar araştırılıyor"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ise, iddiaların araştırıldığını söyledi.



Dernekbaş, "Konu hakkında elimize bilgi ulaştı. Talim Terbiye Kurulu tarafından tavsiye edilmeyen film ya da kitap okullarda izlettirilemez, okutulamaz. Bunlar olmaması gereken şeyler, okul müdürünü uyardık ve gerekli talimatı verdik" dedi.

Okul yönetimi ise ücretli öğretmenin okulla ilişiğinin kesilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdiklerini söyledi.