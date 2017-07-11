Manisa'da cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit edip, intihar etti

Manisa'nın Kula ilçesinde karakolda cinnet getiren bir asker, silahla vurduğu 3 arkadaşını şehit edip 3 arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etti.

Hürriyet'te yer alan haberde, alınan bilgiye göre, ilçedeki jandarma karakolunda sabaha karşı yaşanan olayda, ismi henüz açıklanmayan ve cinnet getirdiği belirtilen asker, koğuşta otomatik piyade tüfeği ile uyuyan erlere ateş açtı.

Olayda, 3 asker şehit oldu. Yaralanan 3 asker ise 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinnet getiren asker intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.