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Yaşam

Manisa'da çıkan yangın söndürüldü

30 Nisan 2009 04:02

Manisa'da 8 katlı mağazada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Doğu Caddesi'ndeki tekstil ürünleri mağazasının 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çalışmalar sırasında 3. kattan apartman boşluğuna düşen itfaiye eri Hüseyin Özay (27) arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Özay, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangında, bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasar meydana geldi.

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