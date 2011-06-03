-MANİSA'DA CHP SEÇİM ARACINA SALDIRI MANİSA (A.A) - 03.06.2011 - CHP Merkez İlçe Teşkilatına ait seçim aracının taşlı saldırıya uğradığı bildirildi. Zeynel Morsümbül idaresindeki CHP'ye ait seçim aracı, Horozköy'de Fevzi Çakmak mahallesinde seçim çalışması yaptığı esnada taşlı saldırıya uğradı. CHP Merkez İlçe Başkanı Hamza Kopal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim büroları ile araçlarına yapılan saldırıların arttığını, ancak şiddetle bir yere varılamayacağını söyledi. Kırılan camları taktırdıktan sonra seçim çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Kopal, ''Bizim Manisa'da giremeyeceğimiz bir mahalle yok. Bu konuda herkesi sağduyulu olmaya çağırıyoruz. CHP bu provokatörlere, şiddetten nemalanmak isteyenlere prim vermeyecektir. Ama CHP, demokrasinin gereği olarak siyasi çalışmasını sonuna kadar götürecektir. Eğer bizi korkutacaklarını sanıyorlarsa, bunda yanılıyorlar. CHP tehdide, şantaja, taşa rağmen demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyecektir'' dedi. Aracın şoförü Zeynel Morsümbül, seçim çalışması sırasında bir gencin kendilerine 'burada dolaşamazsınız' dediğini belirterek, ''Bu sırada bazı arkadaşlarımız bağımsız milletvekili adayına ait seçim bürosunun orada bize çay ikramında bulundular. Çayımızı içtikten sonra 15-16 yaşlarında yaklaşık 20 kişilik bir grup aracın bulunduğu yere toplandı. Araç içerisinde sadece ben vardım. Seçim çalışması yapan, broşür dağıtan bayan arkadaşlar yürüyorlardı. 'Dolaşmayın demedik mi?' demelerinin ardından taş yağmuruna tutulduk'' diye konuştu.