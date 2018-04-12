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Manisa'da çaldılar İzmir'de yakalandılar

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, İzmir'de polis tarafından yakalanıp, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi

12 Nisan 2018 20:18

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, iki ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, İzmir\'de polis tarafından yakalanıp, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Salihli\'nin Gümüş ve Durasıllı mahallelerinde geçen hafta 2 iş yerinden hırsızlık yapılması jandarmayı harekete geçirdi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık olduğu belirlenen otomobilin plakasını MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. Otomobilin kiralandığı şirketten şüphelerin Tuncay Dülek ve Hasan Esen olduğu belirlendi. Şüphelilerin kiraladığı otomobildeki GPS\'ten İzmir\'de oldukları tespit edildi. Bunun üzerine İzmir polisi ile irtibata geçildi. İki şüpheli dün İzmir\'de yakalandı. Şüphelilerin Salihli\'deki iki iş yerinden çaldıkları bir miktar para ile alkollü içki de otomobilde ve üzerlerinde ele geçirildi. Tuncay Dülek\'in 15, Hasan Esen\'in ise 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kullandıkları kiralık otomobile, Salihli\'deki başka bir otomobilden çaldıkları plakaları taktıkları tespit edildi. 2 şüpheli, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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