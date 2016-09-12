Manisa'da bir saat arayla 2 deprem

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde saat 11.26'da, Kandilli verilerine göre 5, AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in yanı sıra Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de de hissedildi. Akhisar saat 12.29'da AFAD verilerine göre 4.5 büyüklüğünde bir depremle ikinci kez sallandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; bugün saat11.26'da, merkez üssü Akhisar olan yerin 6.5 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir kent merkezi ile Foça ve Ödemiş'te hafif şekildi hissedildi.

AFAD 4,6 olarak duyurdu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Veri Merkezi, depremin büyüklüğünü 4,6 diye duyurdu.

AFAD, depremin derinliğini ise 22,92 km olarak açıkladı.

İkinci deprem

AFAD, Merkezüssü Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 12.29'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Yüzeye yakın olduğu için çok hissedildi

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Zafer Akçığ, depremin yüzüye çok yakın olduğu için çok hissedildiğini söyledi. Prof. Dr. Akçığ, Manisa Akhisar’da aktif faylar olduğunu belirterek, "Ben İzmir Bostanlı’da yaşıyorum evde çok hissettim. Çünkü çok derinde değil yüzeye yakın. 5 de orta büyüklükte bir deprem. Akhisar’da aktif faylar var. Bunlar olağan depremler. Panik yok" dedi.