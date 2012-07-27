Manisa'da asırlık ağaçlar tek tek kesildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çaldağı bölgesinde konuşlandırılan ve 18 milyon ton sülfürik asit kullanılarak açık ocak yöntemiyle işletilmesi planlanan nikel madeni için şimdiden binlerce ağaç kesildi.

Tarım alanlarının bitişiğinde toplamda 20 bin dönüm arazi üzerinde işletilmek istenen madenin, Gediz Havzası’nın tarım potansiyeli için büyük tehdit olduğu aktarılıyor. Şirketin madeni işleteceği alanın büyüklüğü 2 bin futbol sahasına eşdeğerkonumda. Madenin 15 yıllık süre içinde 3 milyar dolar gelir elde edeceği belirtiliyor. Buna karşın aynı süre içinde havzanın tarımsal gelirinin 60 milyar dolar olacağı kaydediliyor. VTG Madencilik’in sahibi 3 gencin madeni satın almasının ardından, alandaki çalışmalar hız kazandı. İş makineleri büyük boyutta çukurlar açmaya ve asırlık ağaçları kesmeye başladı.

Madenin, Turgutlu’da geldiği yıllardan bu yana olası çevre felaketlerine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) üyeleri, TEMA gönüllüleri, çevre derneklerinin temsilcileri ve yöre halkından oluşan kalabalık grup, müdahalelere karşın ağaçların kesildiği alana indi. Bu sırada VTG Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Köksal İbrahimoğlu da alana geldi.

CHP Milletvekili Ören, Çaldağı’nda gerçekleştirilen işlemi doğa katliamı olarak niteleyerek, “Şirket henüz tam kapasitesinin 200’de 1’i kadar uygulama yapıyor. Ancak bu bile Turgutlu için büyük risk oluşturuyor” dedi.

İbrahimoğlu ise, kendisinin de TEMA üyesi olduğunu, bölgede çevre adına olumsuz bir durum yaşanmadığını savundu. (Ozan Yayman/ Cumhuriyet)