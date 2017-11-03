Manisa'da asker zehirlenmelerinde 2 yöneticiye tahliye

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sosyal medya hesabından, Manisa\'da geçen mayıs ayında 1 askerin hayatını kaybettiği ve birçok askerin hastaneye kaldırıldığı zehirlenme olayıyla ilgili tutuklanan Rota yemek şirketlerinin 2 üst düzey yöneticisinin serbest bırakıldığı paylaşımında bulundu.

Manisa\'da geçen mayıs ayında 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda yaşanan asker zehirlenmeleriyle ilgili adli bir gelişme yaşandı. Bin 49 askerin hastaneye kaldırıldığı ve 1 askerin hayatını kaybettiği zehirlenmelerin ardından Rota yemek şirketinin gözaltına alınıp tutuklanan Genel Müdürü Ahmet Türkmen ve Satın Alma Sorumlusu Baş Gıda Mühendisi Veysel Ahmet Gürcün tahliye edildi. Haberi, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Twitter hesabından duyurdu. Biçer, \"Manisa\'da 1 askerin ölümü, binlercesinin zehirlenmesinden sorumlu Rota\'nın tutuklu genel müdürü Ahmet Türkmen sessiz sedasız tahliye edildi. Rota\'nın baş gıda mühendisi Veysel Ahmet Gürcün de salıverildi. Böylece Rota\'dan üst düzeyde tutuklu kimse kalmadı\" ifadelerini paylaştı.



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