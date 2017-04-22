Manisa'da art arda 110 artçı deprem!

Manisa ve ilçelerinde dün (21 Nisan 2017), meydana gelen ilk depremin ardından 110 deprem daha meydana geldi. Sarsıntıların büyüklükleri 1.4 ile 4.9 arasında kaydedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Depremler ana şok niteliğinde olup, 5 büyüklüğünde olmasına rağmen, 6 şiddetinde hissedilmiştir" dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre; Manisa’nın Selendi İlçesi, dün saat 16.09’da, 4.9 büyüklüğünde , saat 17.13’te de merkez üssü Manisa’nın merkez ilçesi Şehzadeler olan ve yine 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. İkinci deprem de İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde hissedildi. Manisa ve ilçelerinde, ilk depremden itibaren ve ikinci depremden sonra da sabaha kadar hafif büyüklükte sarsıntılar meydana geldi. İlk depremden sonra aradan geçen 16.5 saatte, sabah 08.30’a kadar, 2 büyük depremin dışında, büyüklükleri 1.4 ile 3.7 arasında değişen 109 sarsıntı oldu. Bu sarsıntılardan büyük olan 2 tanesi dışında, Selendi merkezli olan saat 20.47’deki 3.7 ve saat 23.25’teki 3.6 büyüklüğündeki depremler hissedildi.

Diğer kentlerde de depremler oldu

Ege Bölgesi’ndeki diğer kentlerde de depremler oldu. Cuma saat 21.46’da Ege Denizi’nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ayrıca Uşak’ın Karahallı İlçesi’ne bağlı Buğdaylı Köyü merkezli olarak da saat 23.25’te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli’de de saat 01.21’de, merkez üssü Pamukkale İlçesi olan 3.7 büyüklüğündeki bir deprem kaydedildi.

"Manisa'daki depremler 6 şiddetinde hissedildi"

Prof. Dr. Sözbilir, Manisa'da meydana gelen iki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, Selendi depreminin dış merkez lokasyonları Rahmanlar ile Güre Fay Zonu arasında yoğunlaştığını, Şehzadeler ve Selendi depreminin birbirinden bağımsız ve farklı fay zonları boyunca geliştiğini belirtti.

İki depremin merkez üssü arasında yaklaşık 125 kilometre mesafe olduğuna işaret eden Sözbilir, Şehzadeler'de son zamanlarda meydana gelen depremlerin Manisa Fayı’nın doğu segmenti ile bu segment üzerindeki sintetik ve antitetik fayların kırılmasıyla meydana geldiğini aktardı.

Sözbilir, şu bilgileri verdi:

"Saat 17.21’de oluşan 5.0 büyüklüğündeki deprem ana şok niteliğindedir. Depremler 5 büyüklüğünde olmasına rağmen, 6 şiddetinde hissedilmiş ve bazı binalarda hasar meydana gelmiştir. Manisa fayında, geçmişte 7 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bugün Manisa'da olan depremler ana şok niteliğinde olup 5 büyüklüğünde olmasına rağmen 6 şiddetinde hissedilmiştir. Bu iki deprem, İzmir'deki faylardan bağımsızdır ve bu fayları tetiklemeyecektir."