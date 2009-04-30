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Yaşam

Manisa'da 8 katlı mağazada yangın

30 Nisan 2009 02:30

Manisa'da 8 katlı bir mağazada çıkan ve bir itfaiye erinin yaralandığı yangın nedeniyle yakındaki bazı binalar boşaltıldı.

Anafartalar Mahallesi Doğu Caddesi'ndeki 8 katlı Taşkıranlar Mefruşat ve Ev Tekstil Ürünleri Mağazası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mağazanın 4. katında başladığı bildirilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmaları sırasında, Hüseyin Özay (27) isimli itfaiye eri, binanın 3. katından apartman boşluğuna düştü.

Arkadaşları tarafından kurtarılan ve ayaklarında kırık olan Özay, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Halen devam eden yangın nedeniyle yakındaki bazı binalar boşaltıldı.

Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Emniyet Müdürü Adem Aydemir, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

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