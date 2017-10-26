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Manisa'da 6 kişiye 'zorla çek-senet imzalatma' gözaltısı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, iş adamlarından zorla para aldığı ve iş adamlarına çekle senet imzalattığı iddia edilen 6 kişi, gözaltına alındı

26 Ekim 2017 20:00

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, iş adamlarından zorla para aldığı ve iş adamlarına çekle senet imzalattığı iddia edilen 6 kişi, gözaltına alındı.
Manisa Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki iş adamlarından zorla para aldığı ve iş adamlarına çekle senet imzalattığı iddiası üzerine sabah saatlerinde, bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Ç.B., C.A., İ.N., S.L., M.A.E. ve M.S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen S.K.\'nin Gürcistan\'da olduğu ve arandığı belirtildi.
Şüphelilerin 17 Ağustos\'ta B.D. isimli iş adamının silahla yaralanması, 2 Ekim\'de A.D. isimli iş adamının yaralanması ve 21 Ekim\'de Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi\'nde B.D isimli iş adamının evine patlayıcı madde atılması olayına karıştığı ileri sürüldü. Şüphelilerin, iş adamlarından 580 bin dolar ve 200 bin lira para aldığı ayrıca iş adamlarına zorla 450 bin liralık senet imzalattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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