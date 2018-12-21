Manisa'da 54 öğrenci zehirlenme belirtisiyle hastanelik oldu (2)

ÖĞRENCİLERİN SAYISI 54\'E YÜKSELDİ

Manisa\'nın Turgutlu ilçesindeki Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nde yatılı olarak kalan 41 öğrencinin yedikleri akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından, bu sabah da 13 öğrencide benzer şikayetler ortaya çıktı. Bu 13 öğrenci de Manisa Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret eden Turgutlu Kaymakam Uğur Turan, yaptığı yazılı açıklamada, \"Turgutlu Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi\'nin pansiyonu 145 öğrenci kapasiteli. Öğrenciler akşam yemeğinde çorba, tavuk döner, pilav ve salata yemiş. Yemeğin ardından ara öğün olarak peynirli poğaça ikram edilmiş. 41 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapıldı. Yatışları yapıldı. Kendilerini bizzat tek tek ziyaret ettim. Durumları iyi görünüyor. İnşallah bizi endişelendiren bir tablo olmayacak, olmayacağına da inanıyorum\" dedi.

13 öğrencinin daha tedbir amaçlı olarak sabah saatlerinde Manisa Şehir Hastanesi\'ne sevk edildiğini belirten Kaymakam Turan, \"Yemeklerden numune alınarak, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, incelenmek üzere İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne gönderildi. Sonuçları bekliyoruz. Ayrıca, savcılıkta konuyla ilgili soruşturma başlattı\" dedi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)



