Manisa'da 3 kişide domuz gribine rastlandı

Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Osman Öztürk, Demirci ilçesinde Umreden gelen hacıların Mers virüsü taşıyabilecekleri tehlikesiyle incelemeye alındığını söyledi.



DHA'nın haberine göre, 30 kişinin test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'na gönderdiklerini anlatan Öztürk, sonuçlara göre 3 kişinin domuz gribi vakasına yakalandığının belirlendiğini kaydetti. Öztürk, "Bakanlıktan bize 3 kişide domuz gribi virüsünün tespit edildiği söylendi. Dolayısıyla bu üç hastamız gerekli inceleme ve takipler sonucu sağlıklarına kavuştular ve iyileştiler" dedi.

'Domuz gribi mevsimsel gribe döndü'

Domuz gribinin eskisi kadar korkulan bir rahatsızlık olmadığını söyleyen Öztürk, "Artık mevsimsel gribe döndü. Domuz gribi virüsü, ilk zamanlar ortaya çıktığında vücudun yabancı olduğu bir virüs olduğu için ölümler meydana gelmişti. Ama artık vücut bu virüsü tanıyor. Çünkü aşılar yapıldı ve vücut bu virüsü tanımaya başladı. Dolayısıyla mevsimsel gribe girdi. Şu an için Manisa'da bir tehlike görülmüyor" dedi.

Ülke genelinde 9 ve 15 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı'na 128 kritik grip virüsü yollandığını söyleyen Öztürk, bunların 30'unda domuz gribi teşhisi konulduğunu söyledi. Öztürk, 30 vakada bir ölümün olduğunu sözlerine ekledi.