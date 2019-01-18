Manisa'da 248 bin öğrenci karne aldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- YARIYIL tatilinin gelmesiyle birlikte Manisa\'da da birçok ilde olduğu gibi öğrenciler karne sevinci yaşadı. Manisa genelinde bulunan bin 132 okulda okuyan, 248 bin 607 öğrenci karne aldı. 18 bin 100 öğretmen de öğrencileriyle birlikte tatil sevinci yaşadı.

Karne dağıtımı için Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Anaokulu ile Kazım Karabekir Ortaokulu\'nda düzenlenen törene Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Nail Karacar, Kazım Karabekir Anaokulu Müdürü Akın Şentürk ve veliler katıldı. 104 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulda minik öğrenciler, Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve protokol üyelerine çiçek verdi. Minikler, öğretmenleri eşliğinde yaptıkları birbirinden güzel gösterilerle alkış aldı. Vali Yardımcısı Köksal ve protokol üyeleri, minik öğrencilerin gelişim belgelerini takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra 560 öğrencinin eğitim gördüğü Kazım Karabekir Ortaokulu\'na geçerek özel öğrencileri de ziyaret etti. Ardından sınıflara giderek öğrencilere karnelerini verdi. Son olarak öğrencilerle birlikte sıralara oturarak toplu fotoğraf çektirdi.



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