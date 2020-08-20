Manisa Valisi: Koronavirüs’te beklenen sonuç alınamazsa  yeni tedbirler alabiliriz

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Covid-19 ile mücadelede virüsle beklenen sonuç alınamazsa özellikle birebir temasa yol açan durumlarla ilgili yeni tedbirler alabiliriz’’ dedi.

Karadeniz, Turgutlu ilçesinde kaymakam, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı ve belediye başkanıyla gerçekleştirdiği toplantıda virüsle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda artan Koronavirüs vakalarıyla daha etkin bir mücadele verebilmek için ilçe bazında toplantı gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Vali Karadeniz, özellikle düğünlerin ve topluluk oluşturmaya mahal veren yerlerin denetlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz, "Her düğün mutlaka denetlemeden geçirilmeli. ‘Biz buna yetişemiyoruz yapamıyoruz’ dediğimiz an mücadeleyi kaybettiğimiz andır. Böyle bir mazereti kabul etmiyoruz. Ayrıca zincir marketlerin kampanya günleri takip edilerek önceden tedbir alıp olası kalabalığı önlemek gerekiyor. Aynı şekilde pazar yerleri hangi semtte ve mahallede kuruluyorsa pazarın kurulacağı yerlerde kolluk güçleri ve belediye zabıta ekipleri pazarcıların yerleşim düzenini kendileri yapmalı." ifadesini kullandı.

Manisa Tabip Odası: Vaka sayısı 5 binin üzerinde

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran, salgının başladığı günden bu zamana Manisa'da 5 binin üzerinde kişinin Koronavirüs'e yakalandığını ve geçen hafta itibariyle ölüm sayısının 95 civarında olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınında birinci dalganın henüz bitmediğini dile getiren Tabip Odası Başkanı Duran yaptığı açıklamada, “Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Birinci dalganın bitmesi için ikili basamaklara inmesi gerekiyordu, biz ikili rakamlara hiç inemedik. Normalleşme sürecinin bu kadar hızlı olmaması gerekiyordu. Halkta hastalık bitti anlamında bir algı yaratıldı. Tedbirler kişisel olarak vatandaşa bırakıldı” açıklamasında bulundu.

Sözcü'de İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, son süreçte sayıların artması ve sağlıklı insanlarda da ölümlerin yaşanmasına dikkat çeken Tabip Odası Başkanı Duran Manisa genelindeki vaka sayısının son durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Daha önce hasta, yaşlı kişilerin öldüğüne yönelik algı vardı. Biz uyarıyorduk, bu hastalık her yaşta ölüme neden olabilir. Bu virüs öldürüyor. 40'lı, 30'lu yaşlarda sağlıklı vatandaşlar kaybedilmeye başlandı.

Bu biraz da panik yarattı. Bizim sahada topladığımız veriler geçen hafta itibariyle şu ana kadar Manisa'daki sayının 5 bini aştığı yönünde. Ölüm de geçen hafta 95 civarındaydı."