Manisa Valisi Deniz'den Turgutluspor'a ziyaret

Tuncel YILMAZ TURGUTLU, (DHA)

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu\'daki incelemelerinde Turgutluspor antrenmanını da ziyaret etti. İlçede yeni yapılmakta olan stadyum inşaatını ve Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nu gezen Vali Deniz, statta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Deniz, modern Yıldırım Beyazıt Spor Salonunu çok beğendiğini açıkladı. Vali Ahmet Deniz, daha sonra Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri\'nde pazar günü evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçına hazırlanan Turgutluspor idmanına gitti.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ahmet Duman tarafından karşılanan Vali Deniz, futbolculara başarılar diledi. Vali Deniz, \"Son haftalardaki başarılı oyunlarla aldığınız puanlar ile 4. sıraya yerleştiniz. Sizlere inanıyoruz. Bu takımın yeri 3. Lig değil 2. Lig\'dir. Sizlere Serik Belediyespor maçında başarılar diliyorum. Sahanız da bittiği zaman Turgutluspor\'u 2. Lig\'de oynayan bir takım olarak görmek istiyoruz\" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise ziyrette, \"Manisa\'ya geldiğinizden beri Turgutluspor\'a uğur getirdiniz. Sizleri Serik Belediyespor maçına davet ediyoruz\" diye konuştu.

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