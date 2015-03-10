Manisa Valiliği, Soma 301 filminin çekilmesine izin vermedi

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasını beyazperdeye aktarmak isteyen yönetmen ve yapımcı Faik Ahmet Akıncı'nın "Soma 301" isimli filmine, Manisa Valiliği tarafından çekim izni verilmedi.

CHA’da yer alan habere göre, film için Manisa Valiliği'nden izin çıkmadığını söyleyen yönetmen ve yapımcı Akıncı, yaptığı basın açıklamasında, "Soma faciasının yıldönümünde vizyona girecek bir şekilde, Soma'nın filmini çekmeye geldim. Ben 2014-2015 senesinde altı sinema filmi çektim. Bunlardan iki tanesini İstanbul'da, iki tanesini İzmir'de, diğer ikisini de Yalova'da çektim. Bir sinema filmi çekmeden önce bakanlığa ve valiliğe müracaat ederiz. Valiliğe, sinema filmi yapımcı kodumuzu veririz. Ticaret odası faaliyet belgesini, imza sirküsünü ve vergi levhamızı veririz. Bunların dışında sadece filmde oynayan oyuncuların ismini ve teknik ekibin isimlerini yazar veririz. Bu bilgilerimizi, işte oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve filmimizin adı ile hepsini valiliğe yazdım ancak 10 gündür, müracaat etmemize rağmen hiç bir şey çıkmadı" ifadelerini lkullandı.

'Yönetmelikte olamayan bir şeyi benden istiyorlar'

Bunun üzerine tekrar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne giderek görüştüğünü söyleyen Akıncı, "Kültür Müdürlüğü, 'Valilikle görüşüp size döneceğiz.' dediler. Ben de hemen vali beyi arayıp durumu açıklayıp gerekli iznin çıkarılması hususunda yardımcı olmasını talep ettim. Daha sonra yetkililerle iletişim kurduğumda bana dedikleri şey ise, 'Şirketinize bir yazı yazdık, sizden senaryoyu ve sinopsisi istiyoruz.' dediler. Ben yönetmelikte böyle bir şeyin olmadığını ifade edince bana şöyle açıklama yaptılar: 'Evet, yönetmelikte böyle bir şey yok ama siz, Faik Ahmet Akıncı'sınız. Sizden senaryoyu ve sinopsisi istiyoruz.' Yönetmelikte olamayan bir şeyi benden istiyorlar. Yasal olmayan bir şeyi, Kültür Müdürlüğü benden istiyor. Daha sonra bu olayı vali beye anlattım, konuyla ilgili bana döneceğini söyledi ama bana şu ana kadar kimse olumlu olarak dönen olmadı. Ben Soma'ya daha önce Genel Maden-İş Sendikası'nın eğitmeni, uzmanıyken eğitim vermek için üç defa geldim. Her gelişimde Soma'da gözaltına alındım. 'İstanbul'dan aramanız var.' deyip beni gözaltına alıp üç gün nezarette tutup seminer ve eğitim tarihini geçirip buradan gönderdiler. Daha önce üç kere bana bunu yapan Manisa Valiliği, bu sefer burada film çekmemi engellemeye çalışıyor ama ben şunları belirtmek istiyorum, Türkiye sinema sektörü beni çok iyi tanır. Faik Ahmet Akıncı, çekiyorum dediği bir şeyi çeker. Ben Soma maden faciasını çekeceğim, ama Soma'da ama Soma dışında Soma maden faciasını çekeceğim ve 13 Mayıs'ta vizyona sokacağım." şeklinde konuştu.﻿