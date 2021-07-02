Manisa Soma'da, tazminatları ödenmeyen Uyar Maden işçileri, 4 Temmuz'da Ankara'ya yürüyecek

Manisa’nın Soma ilçesindeki Uyar Maden işçileri, 8 yıldır alamadıkları tazminatları için 4 Temmuz tarihinde Ankara’ya yürüme kararı aldı. Aylardır eylem yapan işçilere, 21 Haziran'da görüştükleri AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sorunlarının 1 Temmuz’da çözüleceğinin sözünü vermişti.

TIKLAYIN - Manisa Soma’da tazminatları ödenmeyen maden işçileri Ankara’ya yürüyor

Madenciler sorunun çözümü noktasında geçtiğimiz hafta AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşmek için Ankara’ya gitmişti. Seslerini duyurabilmek için 21 Temmuz tarihinde yürüyüş kararı alan madenciler, AKP Grup Başkanvekili Elitaş’ın 1 Temmuz tarihine kadar sorunun çözüleceğinin sözünü vermesini ardından bu yürüyüşlerini ertelemişlerdi. 1 Temmuz tarihi itibariyle bekledikleri olumlu cevabı alamayan Somalı madenciler 4 Temmuz Pazar günü Ankara’ya yürümek için karar aldıklarını açıkladı.

“Birlik içinde yürüyüşümüzü başlatacağız”

Evrensel’de yer alan habere göre, 4 Temmuz tarihinde Ankara’ya yürüyeceklerinin söyleyen Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, “AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile yaptığımız en son görüşmede kendisinin külliyeye geçip konuyu Cumhurbaşkanına aktaracağını ifade etti. Bunlar artık bizim için oyalama taktiği. Verdikleri sözün üstünden atlamaya çalışıyorlar. Çözüm için konuşmadığımız merci kalmadı. Artık sözün bittiği noktadayız. 4 Temmuz tarihinde birlik içinde Soma’dan Ankara’ya yürüyüşümüzü başlatacağız. 15 Temmuz tarihinde TBMM kapanıyor. Ekimde açılacak. O tatil içerisinde bizim bu sorunumuzu unutturmaya çalışacaklar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"İşçi olmanın bedeli bu mu?"

Maden işçileri adına konuşan İdris Sarıkaya, 4 Temmuz tarihinde 8 yıldır sürdürdükleri mücadelelerinin son adımını atacaklarını ifade etti. Sarıkaya, "Bundan sonra artık onlar düşünsün. 8 yıldır insanların alay konusu olduk. Nedir bu rezillik. İşçi olmanın bedeli, sizi oy vermeni bedeli bu mu? 4 Temmuz günü Ankara’ya yürüyoruz. Ölmek var dönmek yok" diye konuştu