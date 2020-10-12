Manisa Soma’da 8 yıldır tazminatları ödenmeyen maden işçileri Ankara’ya yürüyor

Manisa Soma’da 8 yıldır tazminatları ödenmeyen Uyar Madencilik işçileri bugün Ankara’ya yürüyecek.

Soma’dan yola çıkacak madenciler, yürüdükleri her 1 kilometreyi Soma Katliamı’nda yaşamını yitiren 301 işçiye adayacak. Manisa Valiliği’nin 6-20 Ekim tarihleri arasında aldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklama kararına karşın işçiler kararlı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, işçilerin bugün yapacağı yürüyüşle ilgili Twitter hesaplarından şu mesajı paylaştı:

“Biz direndik, kazandık. İşçinin hak aramasını yasaklayan devlet zenginleri koruyor, hep birlikte yürüyeceğiz.” Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda aldığı ve kamuoyunda tartışıldığı gösteri yürüyüşlerinin ‘Anayasal bir hak’ olduğunu ifade eden bir karara imza atmıştı.