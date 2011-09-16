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Manisa şehir çöplüğünde yangın MANİSA (A.A)

16 Eylül 2011 09:24

-Manisa şehir çöplüğünde yangın MANİSA (A.A) - 16.09.2011 - Turgut Özal Mahallesi üst kısımında, Spil Dağı eteklerinde bulunan Manisa Katı Atık Depone Alanı'nda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, şehir çöplüğü olarak bilinen Katı Atık Depone Alanı'nda başlayan yangın, kuvvetli esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, Manisa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 17 araç ve 40 personel ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 1 greyder, 1 yer ekibi ile müdahale ediliyor. Şehir çöplüğünde zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine, olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarında müdahale edildiği öğrenildi. Manisa Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katı Atık Depone Alanı'nda en son 2 yıl önce yangın çıktığını ve bu yüzden çıkabilecek bir yangına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Yangının Spil Dağı'ndaki ormanlık alana yaklaştığını belirten Gül, yangının ormanlık alana sıçramaması için çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, yangının birkaç gün sürebileceğini belirtti.

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