-MANİSA SARIGÖL'DE SEL SARIGÖL (A.A) - 19.10.2010 - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sarıgöl'de aşırı yağışlar nedeniyle ilçeden geçen kanalın taşması üzerine Konak, Ayan mahalleleri ile Sanayi Bölgesini su bastı. Polis, çevre köylere kanal üzerindeki köprüden geçmek isteyen vatandaşların geçişini engelledi. Su basan mahallelerde belediye itfaiye ekipleri su tahliyesine başladı. Sel nedeniyle yüzlerce dekarlık ekili alan sular altında kaldı. Sarıgöl Belediye Başkanı Ömer Karcı, sele neden olan kanalın 50 yıl önce yapıldığını ve aşırı yağışlar nedeniyle taştığını söyledi. Karcı, belediye ekiplerinin sabaha kadar çalışmalarını devam ettireceğini kaydetti.