Manisa potada TBL yolunda

MANİSA,(DHA)

Türkiye Basketbol 2\'nci Ligi\'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa yürüyor. Ligde antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde normal sezonda B Grubu\'nu 22 maçta 19 galibiyetle lider bitirdikten sonra Play-Off\'ta İnegöl Belediyespor\'u eleyen yeşil-beyazlılar, Final Grubu\'nda da zirvede yer alıyor. 8 takımlı Final Grubu\'nda 8 maça çıkan Manisa BŞB, 7 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Liderlik koltuğunu bırakmayan Manisa temsilcisinin önünde Türkiye Basketbol Ligi\'ne (TBL) yükselmek için 6 maç kaldı.