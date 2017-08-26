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Manisa PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA ve Iğdır'da 11 gün önce PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede tutuklandı

26 Ağustos 2017 13:54

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA ve Iğdır\'da 11 gün önce PKK/KCK\'ya yönelik yapılan operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2\'si, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Ağustos\'ta, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Manisa merkez, Saruhanlı ile Gölmarmara ilçeleri ve Iğdır\'da operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2\'si tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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