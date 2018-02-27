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Manisa MHP'den o yayını yapanlara tepki

MANİSA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı, Turgutlu Belediyesi'nin merkezi ses sistemine girerek Kürtçe müzik yayını yapan kimliği belirsiz kişi ya da kişilere tepki gösterdi

27 Şubat 2018 15:22

MANİSA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı, Turgutlu Belediyesi\'nin merkezi ses sistemine girerek Kürtçe müzik yayını yapan kimliği belirsiz kişi ya da kişilere tepki gösterdi. Kimin yaptığının belirlenip, yakalanması istendi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, geçen pazar günü saat 14.40\'ta, Turgutlu Belediyesi\'nin merkezi yayın yapılan ses sistemine girip, Kürkçe müzik çaldı. Merkezi sistem ilçenin tamamını kapsamasına rağmen, yapılan yayın sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı, Selvilitepe mahallerinden duyuldu.
MHP Manisa İl Başkanlığı böyle bir yayın yapılmasına tepki gösterdi. Olayın belediyenin kontrolü dışında gerçekleştiği vurgulanarak, kimin yaptığının belirlenip yakalanması istendi. Konunun takipçisi olunacağı dile getirildi.

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