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Politika

MANİSA, MALATYA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:17

-MANİSA, MALATYA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre Manisa'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Hüseyin Tanrıverdi      2- Recai Berber      3- Uğur Aydemir      4- Muzaffer Yurttaş      5- Selçuk Özdağ      6- Sait Han Bakşi      7- Abdurrahim Arslan      8- Mehmet Uçak      9- Murat Erbil      10- Mustafa Irmak           DEMOKRAT PARTİ           1- Naci Akın      2- Halim İnç      3- Cansın Tunçdirek      4- Fatih Özdemir      5- Hüseyin Kıcıroğlu      6- Ufuk Yurt      7- Elif Çetin      8- Arman Uludemir      9- Şükrü Emel      10- Meltem Tuhan           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Hasan Ören      2- Özgür Özel      3- Sakine Öz      4- Mazlum Nurlu      5- Hasan Cahit Kaplan      6- Şahin Mengü      7- Muharrem Ekici      8- Mustafa Başgülşen      9- Abdullah Saka      10- Tur Yıldız Biçer           MİLLET PARTİSİ           1- Osman Can      2- Ahmet Doğanay      3- Hava Bozkaya      4- Nasuh Ali Özkara      5- Yahya Kahraman      6- İbrahim Altılı      7- Feyyaz Bardakçı      8- Rasim Oturak      9- Enver Güleç      10- Ahmet Bozkaya           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Süleyman Dolgun      2- Suat Arslanoğlu      3- Hüsnü Öber      4- Aytuğ Sungur      5- Kemal Tabak      6- Ahmet Çağan      7- Bülent Altürk      8- Serdar Keskin      9- Mehmet Çağatay Yıldızoğlu      10- Seval Yalın           SAADET PARTİSİ           1- Cemil Bağcı      2- Hakan Lalebaş      3- Mustafa Tosun      4- Adnan Yükalan      5- Sami Çelen      6- Muhammed Veysel Çiçek      7- Hüseyin Öztürk      8- Ali Büyükdalı      9- Ahmet Çakıl      10- Murat Yaşar Güner           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Murat Şırnak      2- Işıl Durak      3- Hayrullah Tuğrul      4- Zihnigür Dereli      5- Sevilay Karataş      6- İsmail Baştürk      7- Engin Bilgeç      8- Aydın Atliya      9- Gökhan Fidancı      10- Cenk Örde           HALKAN SESİ PARTİSİ           1- İbrahim Yıldırım      2- Sadettin Koç      3- Şaban Arpa      4- Hüseyin Sarı      5- Sibel Onbaşıoğlu      6- Bahaddin Arvasi      7- Mehmet Efe      8- Abdullah Tuzoğlu      9- Yunus Şener      10- Sadık Karaköse           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Sümer Oral      2- Erkan Akçay      3- Turgay Şirin      4- Kadir Daş      5- Mansur Onay      6- Zeki Kayda      7- İbrahim Emre      8- Ersoy Arslan      9- Nurhan Selçuk      10- Hüseyin Tanrısevsin           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Asım Kudal      2- Şeyda Yılmaz      3- Batu Zaçkaya      4- Nilgün Koral      5- Harika Yaşayan      6- Erkan Sarıcan      7- Rıdvan Çiftçi      8- Oktay Eşal      9- Savaş Parlak      10- Elvan İlhan           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Yümni Kement      2- Tülay Karaoğlu      3- Ahmet Çınar      4- Okan Esen      5- İbrahim Boğaç Yahyalar      6- İlyas Yüksel      7- İsmail Ural      8- Hüseyin Yılmaz      9- Onur Üçtepeler      10- Mehmet Emin Dikici           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Mehmet Yetik      2- Hatice Keskin      3- Ali Ağzım Asker      4- Mehmet Bostancı      5- Yunis Bodur      6- Özcan Deniz      7- Muharrem Alsan      8- Turgay Bilgiç      9- Hakkı Binbir      10- Sebahat Pulat           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ      1- Tuncay Özfidan      2- Hakan Fatih Ovalıoğlu      3- Sevim Kuran      4- Niyazi Özer      5- Nedim Gerçek      6- Sadi Çakan      7- Recep Öçay      8- Hasan Hüseyin Harman      9- Leyla İbaş      10- Mehmet Savaşçı           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hüseyin Safa Dağlı      2- İrfan Kurt      3- Mustafa Temiz      4- Ömer Doğan      5- Nihat İksir      6- Nurdan Önder      7- Şamil Toğay      8- Nevin Öztürk      9- İlhan Sakman      10- Cemil Onbaşılar           BAĞIMSIZ           - Zihni Hoşkar      - Teslim Özdemir      - Nizamettin Öztürk -MALATYA KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Malatya'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Mahmut Mücahit Fındıklı      2- Mustafa Şahin      3- Öznur Çalık      4- Hüseyin Cemal Akın      5- Ömer Faruk Öz      6- Şanal Tosun           DEMOKRAT PARTİ           1- Mehmet Sait Şerafettin Arpacı      2- Oktay Doğan      3- Şükrü Akar      4- Murat Tekin      5- İbrahim Sağır      6- Selahattin Çimenyayla           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Veli Ağbaba      2- Ali Dağdelen      3- Dila Boztepe      4- Ekrem Dernek      5- Erol Bingöl      6- Güzide Yıldırım           MİLLET PARTİSİ           1- Hasan Yıldırım      2- İbrahim Atilla Emrullah      3- Duygu Bardak Dertli      4- Bayram Soğancı      5- Abuzer Karadağ      6- Nesim Şahin           SAADET PARTİSİ           1- Mehmet Kaya Asiltürk      2- Mustafa Sertkaya      3- Ahmet Şahin      4- Cumali Akça      5- Bayram Oral      6- Habip Düzcan           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Fikret Karabekmez      2- Hülya Eroğlu      3- Gürsu İnan      4- Mustafa Gümüşboğa      5- Ali Durak      6- Tahsin Özarslan           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Hasan Tunç      2- Saime Palancıoğlu      3- Ubeyt Akçin      4- Hacı Hakan Keleş      5- Adem Özbay      6- Yaşar Özer           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Ünal Tunç      2- Ahmet Turan Ayrancı      3- Nalan Ertekin      4- Hıdır Tolga Erkan      5- Atilla Erkan      6- Murtaza Kırık           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Zelal Özgür Durmuş      2- Muammer Takmaz      3- Mustafa Adıgüzel      4- Ali Çolak      5- Özlem Özer      6- Meral Aktaş           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİSİ           1- Muzaffer Kurt      2- Mahmut Çelik      3- Zeki Kılıç      4- İhsan Kaya      5- Abuzer Gaffari Karakaya      6- Neşet Göçmel           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Ramazan Keltaş      2- Selahattin Tuncal      3- Alirıza Ulutaş      4- Abdullah Değer      5- Hüseyin Ulukaya      6- Bilal Yılmaz           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hasan Şişli      2- Abdulvahap Tamberk      3- Ramazan Akbudak      4- Fazilet Tekin      5- İzzet İpek      6- Müjdat Yumuk           BAĞIMSIZ           -Hanifi Kartal      -Ayhan Yener      -Ahmet Gültekin      -Kani Şavata

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