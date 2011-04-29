-MANİSA, MALATYA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre Manisa'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Hüseyin Tanrıverdi 2- Recai Berber 3- Uğur Aydemir 4- Muzaffer Yurttaş 5- Selçuk Özdağ 6- Sait Han Bakşi 7- Abdurrahim Arslan 8- Mehmet Uçak 9- Murat Erbil 10- Mustafa Irmak DEMOKRAT PARTİ 1- Naci Akın 2- Halim İnç 3- Cansın Tunçdirek 4- Fatih Özdemir 5- Hüseyin Kıcıroğlu 6- Ufuk Yurt 7- Elif Çetin 8- Arman Uludemir 9- Şükrü Emel 10- Meltem Tuhan CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Hasan Ören 2- Özgür Özel 3- Sakine Öz 4- Mazlum Nurlu 5- Hasan Cahit Kaplan 6- Şahin Mengü 7- Muharrem Ekici 8- Mustafa Başgülşen 9- Abdullah Saka 10- Tur Yıldız Biçer MİLLET PARTİSİ 1- Osman Can 2- Ahmet Doğanay 3- Hava Bozkaya 4- Nasuh Ali Özkara 5- Yahya Kahraman 6- İbrahim Altılı 7- Feyyaz Bardakçı 8- Rasim Oturak 9- Enver Güleç 10- Ahmet Bozkaya LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Süleyman Dolgun 2- Suat Arslanoğlu 3- Hüsnü Öber 4- Aytuğ Sungur 5- Kemal Tabak 6- Ahmet Çağan 7- Bülent Altürk 8- Serdar Keskin 9- Mehmet Çağatay Yıldızoğlu 10- Seval Yalın SAADET PARTİSİ 1- Cemil Bağcı 2- Hakan Lalebaş 3- Mustafa Tosun 4- Adnan Yükalan 5- Sami Çelen 6- Muhammed Veysel Çiçek 7- Hüseyin Öztürk 8- Ali Büyükdalı 9- Ahmet Çakıl 10- Murat Yaşar Güner HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Murat Şırnak 2- Işıl Durak 3- Hayrullah Tuğrul 4- Zihnigür Dereli 5- Sevilay Karataş 6- İsmail Baştürk 7- Engin Bilgeç 8- Aydın Atliya 9- Gökhan Fidancı 10- Cenk Örde HALKAN SESİ PARTİSİ 1- İbrahim Yıldırım 2- Sadettin Koç 3- Şaban Arpa 4- Hüseyin Sarı 5- Sibel Onbaşıoğlu 6- Bahaddin Arvasi 7- Mehmet Efe 8- Abdullah Tuzoğlu 9- Yunus Şener 10- Sadık Karaköse MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Sümer Oral 2- Erkan Akçay 3- Turgay Şirin 4- Kadir Daş 5- Mansur Onay 6- Zeki Kayda 7- İbrahim Emre 8- Ersoy Arslan 9- Nurhan Selçuk 10- Hüseyin Tanrısevsin DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Asım Kudal 2- Şeyda Yılmaz 3- Batu Zaçkaya 4- Nilgün Koral 5- Harika Yaşayan 6- Erkan Sarıcan 7- Rıdvan Çiftçi 8- Oktay Eşal 9- Savaş Parlak 10- Elvan İlhan TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Yümni Kement 2- Tülay Karaoğlu 3- Ahmet Çınar 4- Okan Esen 5- İbrahim Boğaç Yahyalar 6- İlyas Yüksel 7- İsmail Ural 8- Hüseyin Yılmaz 9- Onur Üçtepeler 10- Mehmet Emin Dikici MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Mehmet Yetik 2- Hatice Keskin 3- Ali Ağzım Asker 4- Mehmet Bostancı 5- Yunis Bodur 6- Özcan Deniz 7- Muharrem Alsan 8- Turgay Bilgiç 9- Hakkı Binbir 10- Sebahat Pulat BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Tuncay Özfidan 2- Hakan Fatih Ovalıoğlu 3- Sevim Kuran 4- Niyazi Özer 5- Nedim Gerçek 6- Sadi Çakan 7- Recep Öçay 8- Hasan Hüseyin Harman 9- Leyla İbaş 10- Mehmet Savaşçı DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hüseyin Safa Dağlı 2- İrfan Kurt 3- Mustafa Temiz 4- Ömer Doğan 5- Nihat İksir 6- Nurdan Önder 7- Şamil Toğay 8- Nevin Öztürk 9- İlhan Sakman 10- Cemil Onbaşılar BAĞIMSIZ - Zihni Hoşkar - Teslim Özdemir - Nizamettin Öztürk -MALATYA KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Malatya'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mahmut Mücahit Fındıklı 2- Mustafa Şahin 3- Öznur Çalık 4- Hüseyin Cemal Akın 5- Ömer Faruk Öz 6- Şanal Tosun DEMOKRAT PARTİ 1- Mehmet Sait Şerafettin Arpacı 2- Oktay Doğan 3- Şükrü Akar 4- Murat Tekin 5- İbrahim Sağır 6- Selahattin Çimenyayla CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Veli Ağbaba 2- Ali Dağdelen 3- Dila Boztepe 4- Ekrem Dernek 5- Erol Bingöl 6- Güzide Yıldırım MİLLET PARTİSİ 1- Hasan Yıldırım 2- İbrahim Atilla Emrullah 3- Duygu Bardak Dertli 4- Bayram Soğancı 5- Abuzer Karadağ 6- Nesim Şahin SAADET PARTİSİ 1- Mehmet Kaya Asiltürk 2- Mustafa Sertkaya 3- Ahmet Şahin 4- Cumali Akça 5- Bayram Oral 6- Habip Düzcan HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Fikret Karabekmez 2- Hülya Eroğlu 3- Gürsu İnan 4- Mustafa Gümüşboğa 5- Ali Durak 6- Tahsin Özarslan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Hasan Tunç 2- Saime Palancıoğlu 3- Ubeyt Akçin 4- Hacı Hakan Keleş 5- Adem Özbay 6- Yaşar Özer DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Ünal Tunç 2- Ahmet Turan Ayrancı 3- Nalan Ertekin 4- Hıdır Tolga Erkan 5- Atilla Erkan 6- Murtaza Kırık TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Zelal Özgür Durmuş 2- Muammer Takmaz 3- Mustafa Adıgüzel 4- Ali Çolak 5- Özlem Özer 6- Meral Aktaş MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİSİ 1- Muzaffer Kurt 2- Mahmut Çelik 3- Zeki Kılıç 4- İhsan Kaya 5- Abuzer Gaffari Karakaya 6- Neşet Göçmel BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Ramazan Keltaş 2- Selahattin Tuncal 3- Alirıza Ulutaş 4- Abdullah Değer 5- Hüseyin Ulukaya 6- Bilal Yılmaz DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hasan Şişli 2- Abdulvahap Tamberk 3- Ramazan Akbudak 4- Fazilet Tekin 5- İzzet İpek 6- Müjdat Yumuk BAĞIMSIZ -Hanifi Kartal -Ayhan Yener -Ahmet Gültekin -Kani Şavata