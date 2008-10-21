‘Manisa Lisesi’nde mescit’ iddiası

Manisa Lisesi’nde ziyaretçi odasının mescit olarak kullanıldığı öne sürüldü. İddiayı yalanlayan okul müdürü, “Laik bir kurumuz. Okulda mescit yok” dedi.



Manisa Lisesi’nin pansiyon bölümünün yer aldığı B Blok girişinde bulunan zemini halı kaplı ziyaretçi odasının mescit olarak kullanıldığı iddia edildi. Öğrenciler, bazı arkadaşlarının geçen yıldan bu yana ziyaretçi odası olarak bilinen yerde namaz kıldıklarını öne sürerken, okulun müdürü Kazım Germiyan okulda mescit bulunmadığını söyledi.



Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski maliye bakanlarından Ekrem Pakdemirli, Manisa Belediye Başkanı Bülent Kar’ın da mezun olduğu 1300 öğrencinin eğitim gördüğü Manisa Lisesi’ne bir haber için giden gazetecilere bazı öğrenciler ziyaretçi odasının 2 yıldır mescit olarak kullanıldığı söyledi.

Öğrenciler, zemini geçen yıl halılarla kaplanan ziyaretçi odasında bazı arkadaşlarının gün içinde namaz kıldığını öne sürdü. Ziyaretçi odasına giden gazeteciler odaya yeşil halılar serildiğini, bir öğrencinin de namaz kıldığını gördü.



‘Okulda namaz kılınmıyor’



Manisa Lisesi Müdürü Kazım Germiyan iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Okulumuz laik bir kurumdur. Okulumuzda mescit olması gibi bir durum söz konusu değil. Öğrenciler okulda ev ortamı istedikleri için böyle bir oda hazırladık. Öğrencilerimiz ders aralarında bu odaya girerek hem oturuyor hem de kitap okuyor. Yani okul içinde namaz kılınmıyor. Çünkü burası bir eğitim kurumudur.”



Oda yeşil halıyla kaplı



Lisenin ziyaretçi odasına giden gazeteciler, mescit olarak kullanıldığı iddia edilen odanın yeşil halılarla kaplı olduğunu gördü. Öğrenciler, bazı arkadaşlarının odada namaz kıldığını iddia etti.

