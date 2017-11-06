Manisa Lisesi mezunları 52 yıl sonra buluştu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın en eski okullarından birisi olan Manisa Lisesi\'nden mezun, dönemin Edebiyat ve Fen bölümü öğrencileri 52 yıl sonra tekrar bir araya geldi. Okuldan mezun olan 30 öğrenciyi bir araya getiren organizasyonu düzenleyen 70 yaşındaki Kadir Feza, bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Manisa\'nın en köklü okullarından biri olan ve 128 yıllık tarihe sahip Manisa Lisesi\'nin 1965 yılı mezunları bir araya geldi. Dönemin Fen ve Edebiyat bölümlerinden mezun olan 30 kişi, eşleriyle birlikte Manisa Öğretmenevi\'nde düzenlenen etkinlikte buluştu. 52 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan mezunlar yanlarında getirdikleri eski fotoğraflarla okul dönemlerine döndü. Organizasyonu düzenleyen 70 yaşındaki Kütahya Esnaf Odaları Birliği Genel Sekreterliği\'nden emekli Kadir Feza, o dönemde toplam 105 kişinin mezun olduğunu ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçoğunun katılamadığını ifade etti. Sosyal medyanın aracılığıyla mezunlara ulaştığını dile getiren Feza, \"Amacım 52 yıl sonra anılarımızı, heyecanımızı ve mutluluğumuzu tekrar canlandırmaktı. 1965 yılında mezun olanlar şimdi Türkiye\'nin dört bir yanında emekli olmanın tadını çıkarıyorlar. Hepsine sosyal medya aracılığıyla ulaştım. Manisa\'da böyle bir organizasyon düzenleyeceğimi söyledim. Kimisi İskenderun, Konya, Ankara, İstanbul, Denizli\'den geldi. Kimisi ise çeşitli sebeplerden dolayı katılamadı. Her ne kadar 52 yıl sonra bir araya gelip anılarımızı canlandırarak yaşlandığımızı görsek de bizim için önemli olan 52 yıllık dostlukların sürmesi. İnsanı genç tutan anılarıdır. 52 yıl sonra bir araya gelerek lise çağlarımızı tekrar yaşadık\" diye konuştu.

Kadir Feza, her yıl mezunlar buluşması düzenleyeceklerini belirtip, önümüzdeki yıl hedefinin tüm mezunları Manisa\'da bir araya getirerek mezun oldukları sıralara tekrar oturtmak olduğunu söyledi. 1965 yılı mezunlarından emekli binbaşı Haluk Aysoysal ise 52 yıl sonra buluşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, \"Günümüzde, mezunlar 5 yıl veya 15 yıl sonra bir araya gelerek eski günlere dönmeye çalışıyorlar. Ama 52 yıl sonra bir araya gelmek ve lise çağlarındaki dostluğun, sıcaklığın ve arkadaşlığın hala devam ettiğini görmek çok önemli bir şey\" diye konuştu. Birbirleriyle sohbet edip, özlem gideren, okul yıllarını yad eden mezunlar, önümüzdeki yıl tekrar buluşma dileğiyle ayrıldı.



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