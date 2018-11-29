Manisa, Isparta ve Mersin tartışması; AKP'li kurmaylar, MHP adaylarına sıcak bakmıyor

AKP kurmaylarının, MHP'nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına sıcak bakmadığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak AKP ve MHP tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Son seçimde MHP'nin kazandığı Manisa, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kars'ta yine MHP'nin adaylarının desteklenmesi tartışılıyor.

AK Parti kurmaylarının MHP'nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına sıcak bakmadığı konuşuluyor.

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