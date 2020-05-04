Manisa FK Başkanı: Ligler ya kaldığı yerden devam etsin ya da oynanmasın

Lig'de ikinci ile dokuzuncu sıradaki takımların play-off oynamasının mantıklı olmayacağını dile getiren Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, "Koronavirüs pandemisi sonrası lig ya kaldığı yerden devam etsin ya da oynanmasın.



Lig'de ikinci ile dokuzuncu sıradaki takımların play-off oynamasının mantıklı olmayacağını dile getiren Mevlüt Aktan, "Koronavirüs pandemisi sonrası lig ya kaldığı yerden devam etsin ya da oynanmasın. Böyle bir mantık, böyle bir düşünce olamaz. Süper Lig ve TFF 1. Lig muhtemelen oynatılacak.



Kulüpler kendi bulundukları pozisyona göre hem maddi hem manevi olarak salgının durumuna göre görüşlerini belirttiler. Biz şartların eşit olmasını istiyoruz. Küme düşen düşecek, çıkan çıkacak, oynanacaksa herkes oynayacak. Üst lige çıkarılacaksa da adaletli bir şekilde olacak" dedi."

TIKLAYIN - Türkiye'de futbol kaderi yarın belli oluyor